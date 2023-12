Shun Wo Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Shun Wo hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 9,52 Prozent gesteigert, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche erreichte die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,67 Prozent, während Shun Wo mit 13,19 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Shun Wo beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Shun Wo derzeit bei 0,02 HKD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,019 HKD, was einen Abstand von -5 Prozent zum GD200 darstellt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 0,02 HKD, was ebenfalls zu einem Abstand von -5 Prozent führt und somit wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt lautet das Gesamtfazit auf Basis dieser beiden Zeiträume also "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Shun Wo hat eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,94, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.