Shun Wo Aktie: Gigantischer Hammer!

In den letzten Wochen wurde neutral über die Shun Wo-Aktie diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Shun Wo.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 HKD für den Schlusskurs der Shun Wo-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,025 HKD, was einen Unterschied von +25 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,02 HKD über dem letzten Schlusskurs (+25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Shun Wo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shun Wo aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,51 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im fundamentalen Bereich weist die Shun Wo-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,58 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Bauwesen" liegt bei 46, was einer Differenz von 94 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.