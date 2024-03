Shun Tak Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Shun Tak-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,61 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shun Tak-Aktie beträgt 50, was zu einer neutralen Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 56,67 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Shun Tak.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Immobiliensektor hat die Shun Tak-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,54 Prozent erzielt, was 11,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" liegt die Rendite mit -35,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Shun Tak als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,9 insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,43. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Bewertung.