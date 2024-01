Shun Ho Property Investments Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Dividendenrendite für Shun Ho Property Investments beträgt derzeit 0 Prozent. Dies liegt 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shun Ho Property Investments eine Performance von -26,79 Prozent, was einer Underperformance von -22,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit 30,79 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shun Ho Property Investments liegt mit 0,98 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31, was die Aktie als "günstig" einstuft und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.