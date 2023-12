Shun Ho Property Investments Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Shun Ho Property Investments zeigt der RSI aktuell einen Wert von 42,86 an, was als neutral eingestuft wird, da weder eine Über- noch eine Unterkauft-Situation vorliegt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 0,88 HKD um 4,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -20,72 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Shun Ho Property Investments in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge.

In fundamentalen Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 1,03 niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche, der bei 31 liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als günstig eingestuft werden kann. Insgesamt erhält die Shun Ho Property Investments daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine gute Bewertung.