Shun Ho Property Investments Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Shun Ho Property Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche eine Underperformance von -21,97 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Shun Ho Property Investments um 31,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shun Ho Property Investments derzeit bei 1,1 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,89 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -19,09 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 0,89 HKD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Shun Ho Property Investments eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shun Ho Property Investments-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Rating für Shun Ho Property Investments basierend auf der RSI-Bewertung.