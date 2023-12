Shun Ho Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Analyse von Shun Ho ergibt eine neutrale Einschätzung sowohl im Hinblick auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Shun Ho-Aktie bei 0,96 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,7 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -27,08 Prozent zum GD200 darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,74 HKD aufweist, was einer Differenz von -5,41 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Shun Ho auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Die Aktie von Shun Ho wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Shun Ho mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,32%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -6, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.