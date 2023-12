Shun Ho Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Shun Ho hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,96 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,71 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,74 HKD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Shun Ho derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26%. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Shun Ho als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,75 insgesamt 98 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,55 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung als "Gut".