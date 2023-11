Shui on Land Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Shui On Land":

Die technische Analyse der Shui On Land-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,89 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,98 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +2,82 Prozent abweicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Shui On Land überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Shui On Land-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment gemischte Bewertungen, wobei das Wertpapier hauptsächlich "Neutral"-Bewertungen erhält.