Shui on Land Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Shui On Land":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Shui On Land liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 46,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shui On Land auf 0,86 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,71 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,44 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,71 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Shui On Land können auch über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert werden. Diese Auswertung deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Shui On Land in diesem Punkt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde in Bezug auf Shui On Land. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shui On Land in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Shui On Land basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.