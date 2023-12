Shui On LandADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Shui On Land-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 0,68 HKD liegt 22,73 Prozent unter dem GD200 (0,88 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der den mittleren Kursverlauf über 50 Tage angibt, einen Kurs von 0,71 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Kombination aus GD50 und GD200 führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen zur Shui On Land-Aktie veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shui On Land-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was eine Überkaufung signalisiert und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,82, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Shui On Land-Aktie.