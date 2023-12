Shui On LandADR Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Bewertung von Aktien basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. Für die Aktie von Shui On Land haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shui On Land-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Vergleicht man jedoch den 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI, so ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Shui On Land nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Aktie, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut" für Shui On Land.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shui On Land-Aktie mit -22,73 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin. Unter dem Strich wird der Kurs der Shui On Land-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.