Shui On LandADR Aktie: In Lauerstellung

In den letzten Wochen gab es bei Shui On Land keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die sozialen Medien zeigen keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shui On Land derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,86 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,72 HKD um -16,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Shui On Land daher in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Shui On Land. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen vornehmlich neutrale Reaktionen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Shui On Land daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Shui On Land-Aktie. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50) führen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shui On Land daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.