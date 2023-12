Shui On LandADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shui On Land-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 47,06 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Shui On Land nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shui On Land-Aktie bei 0,87 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,7 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -19,54 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,71 HKD, was zu einem Abstand von -1,41 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Shui On Land. Dies führt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Shui On Land bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt kann daher die Aktie von Shui On Land als "Neutral"-Wert betrachtet werden.