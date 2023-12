Shufersal Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Shufersal liegt bei 79,74 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,4 und wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shufersal derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,01 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shufersal eine Performance von 2,75 Prozent, was eine Outperformance von +2,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Shufersal mit einer Überperformance von 2,75 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shufersal. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Insgesamt erhält die Aktie von Shufersal aufgrund der genannten Kriterien ein "Neutral"-Rating.