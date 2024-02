Shufersal Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Shufersal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1844,34 ILS für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2301 ILS (+24,76 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Shufersal-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz über Shufersal. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch komplett unbeachtet ist. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, ebenso wie die Themen rund um den Wert. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shufersal bei 15,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.