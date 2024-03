Shufersal Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Anleger-Stimmung bei Shufersal in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shufersal konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie hinsichtlich des Sentiments und des Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was dazu führt, dass Shufersal auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet man den 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Shufersal-Aktie, so ergibt sich eine positive Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1935,1 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 2630 ILS deutlich darüber liegt (+35,91 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shufersal somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Shufersal auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien erhält Shufersal aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) eine "Neutral"-Bewertung. Mit einem Wert von 15,01 liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 0. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.