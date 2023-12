Shufersal Aktie: Am Scheideweg

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Shufersal herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shufersal weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,11, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktien ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Diskussionen der Nutzer zeigten sich überwiegend neutral. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Shufersal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,75 Prozent, was eine Outperformance von +2,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite 2,75 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shufersal ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Shufersal blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Shufersal bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugesprochen.