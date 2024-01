Shuangliang Eco-Energy Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten vier Wochen wurden bei Shuangliang Eco-energy keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an zehn Tagen und negativen an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shuangliang Eco-energy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,52 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,02 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -30,38 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 8,76 CNH und einem gleitenden Durchschnitt von -8,45 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Shuangliang Eco-energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,67 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -32,45 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,51 Prozent, worunter Shuangliang Eco-energy um 32,18 Prozent zurückblieb. Aufgrund der Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.