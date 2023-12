Shuangliang Eco-Energy Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Shuangliang Eco-energy Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 7,97 CNH um -32,91 Prozent vom GD200 (11,88 CNH) entfernt ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 9,31 CNH ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -14,39 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte die Shuangliang Eco-energy Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,81 Prozent, was eine Underperformance von -39,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -40,81 Prozent um 40,16 Prozent darunter. Somit führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 86,15 und der RSI25 bei 79,7, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Shuangliang Eco-energy Aktie.