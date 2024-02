Shuanghua Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shuanghua hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -15,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,29 Prozent für Shuanghua bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Shuanghua um 27,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shuanghua verläuft derzeit bei 0,07 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,064 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von -8,57 Prozent bedeutet und der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,06 HKD angenommen. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +6,67 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Shuanghua ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shuanghua-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,61) erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shuanghua damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.