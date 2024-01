Shuanghua Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was wiederum neue Einschätzungen für Aktien hervorbringt. Bei Shuanghua wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shuanghua verläuft bei 0,07 HKD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt 11,43 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Bild mit einer Differenz von -11,43 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shuanghua-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shuanghua.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Shuanghua im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,39 Prozent erzielt, was 28,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,28 Prozent, wobei Shuanghua aktuell 20,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.