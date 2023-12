Shuanghua Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Shuanghua weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,11 % im Bereich der "Automatische Komponenten". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shuanghua eine Performance von -40,38 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt lediglich um -6,25 % gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -34,14 % im Branchenvergleich für Shuanghua. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite, die 45,65 % unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors liegt, deutlich zurück. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von Shuanghua ein "Schlecht"-Rating im Bereich des Branchenvergleichs Aktienkurs.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Shuanghua weist kaum Änderungen auf und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auf Basis dieser Faktoren erhält die Aktie von Shuanghua bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Shuanghua-Aktie aktuell bei 0,07 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,062 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -11,43 % entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -11,43 % weit zurück. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie von Shuanghua daher insgesamt die Einstufung "Schlecht" in der technischen Analyse.