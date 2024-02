Shuanghua Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Shuanghua im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor als schlecht erwiesen. Mit einer Rendite von -31,63 Prozent liegt Shuanghua mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich der automatischen Komponenten liegt die mittlere Rendite der Branche bei -15,73 Prozent, während Shuanghua mit 15,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shuanghua-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 HKD, während der Kurs der Aktie (0,064 HKD) um -8,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 HKD, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies einem "Neutral"-Rating.

Gemäß dem Relative Strength-Index wird die Shuanghua-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 30,77 und der RSI25 bei 48,61, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Shuanghua-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.