Shuanghua Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Shuanghua-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein positives Signal. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,07 HKD, während der aktuelle Kurs mit 0,079 HKD um +12,86 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,07 HKD, was einer Abweichung von +12,86 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shuanghua bei -24,39 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,26 Prozent, wobei Shuanghua mit -19,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shuanghua in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Dividende von Shuanghua beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,86 % bei "Automatischen Komponenten" als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 4,86 Prozentpunkte, wodurch sich die Einstufung als "Schlecht" ergibt.