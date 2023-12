Shuanghua Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Shuanghua liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf Dividenden schneidet Shuanghua mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (4,97 %) schlechter ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Shuanghua. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, und in diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shuanghua diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shuanghua-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt (-11,43 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt wird die Shuanghua-Aktie in verschiedenen Kategorien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.