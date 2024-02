Shriro Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die technische Analyse der Shriro-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,82 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 0,835 AUD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von +1,83 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,86 AUD, was einer Distanz von -2,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Shriro-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien ergaben ebenfalls keine eindeutig positiven oder negativen Stimmungen, sondern überwiegend neutrale Themen. Dies führt zu dem Schluss, dass die Aktie von Shriro in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet werden kann.