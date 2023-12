Shriro Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Diskussionen über Shriro in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. In den letzten Wochen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shriro zeigt eine Bewertung von "Schlecht" mit einer Ausprägung von 80. Der RSI25 beläuft sich auf 51,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, was insgesamt zu einem Rating "Schlecht" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shriro-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,75 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von -3,49 Prozent, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Shriro somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.