Shriro Holdings Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Shriro hat in den letzten zwei Wochen vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positive Bewertungen erhalten. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt daher eine Einstufung von "Gut".

In der technischen Analyse wird auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet, das für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) aufgezeichnet wird. Der RSI für Shriro liegt derzeit bei 90,32, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hier wird der gleitende Durchschnitt für 50- und 200-Tage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shriro-Aktie beträgt derzeit 0,8 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,86 AUD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Shriro daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich Shriro über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shriro in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".