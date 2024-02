Shree Minerals Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Für Catalina liegt der RSI bei 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 33,33 und weist somit ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Catalina ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Catalina beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Catalina eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 136,36, was die Aktie von Catalina im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" um 184 Prozent überbewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht führt.