Shree Minerals Aktie: Bloß aufpassen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Catalina werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wird die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Analyse ergibt, dass es in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gab, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung für Catalina in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,14) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Catalina eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt neutralen Rating für Catalina führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Catalina eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Themen. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Daher erhält Catalina auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.