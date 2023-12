Showangyo Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Showa Sangyo-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2807,71 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3095 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit 3041,64 JPY eine positive Entwicklung von +1,75 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Showa Sangyo-Aktie. Mit einem Wert von 54,17 wird sie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft. Auch die Betrachtung über 25 Tage ergibt mit einem RSI von 43 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet. Die Diskussionintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt eine neutrale Einschätzung für die Showa Sangyo-Aktie. In den vergangenen Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, mit nur einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.