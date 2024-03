Showa System Engineering Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Showa System Engineering liegt der RSI bei 20, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 56,72, was zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Showa System Engineering zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Showa System Engineering 1250,07 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1328 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1386,96 JPY, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.