Showa System Engineering Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse von Showa System Engineering basierend auf dem gleitenden Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1159,09 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1386 JPY liegt, was einem Unterschied von +19,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1360,34 JPY) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1386 JPY) ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und aktuellen Nachrichten über das Unternehmen ist neutral, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Showa System Engineering weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Showa System Engineering-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem RSI.