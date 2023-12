Showa System Engineering Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Showa System Engineering ergab in Bezug auf Sentiment und Buzz eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb über einen längeren Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die Showa System Engineering derzeit mit einem Relative Strength-Index von 13,51 als überverkauft gilt, was als gutes Signal interpretiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als gut bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält Showa System Engineering daher eine neutrale Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Showa System Engineering einen Wert von 1131,99 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1365 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1352,18 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet somit "Gut".