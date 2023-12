Showa Paxxs Aktie: Alles kein Problem!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen in der Finanzwelt. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Laut Showa Paxxs haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild insgesamt zu dem Ergebnis "Neutral" kommen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Showa Paxxs liegt der RSI7 derzeit bei 65,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt an, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Showa Paxxs-Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, da keine positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Showa Paxxs gesprochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Showa Paxxs-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Showa Paxxs-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Showa Paxxs eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Sentiment, dem Relative-Stärke-Index, der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.