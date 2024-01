Showa Denko Kk Adr Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Showa Denko":

Das japanische Chemieunternehmen Resonac wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Aus fundamentaler Sicht zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Resonac aktuell bei 2379,45 JPY. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine positive Entwicklung zeigt, da der Aktienkurs selbst bei 2810 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 2677,88 JPY, was einer Differenz von +4,93 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Resonac-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Resonac besonders positiv diskutiert, mit nur vereinzelten neutralen Einschätzungen. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.