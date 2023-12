Showa Denko Kk Adr Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Showa Denko":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Resonac-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 48,57, was als neutral eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Kriterien für Resonac.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite der Resonac-Aktie mit 31,54 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 27,67 Prozent für die "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für Resonac.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Resonac einen Wert von 41 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55,13 als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Resonac-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen positiv abschneidet, aber auch Schwächen aufweist.