Showa Chemical Industry-Investoren können es immer noch nicht glauben

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Showa Chemical Industry als neutral zu bewerten. Der Index analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Showa Chemical Industry-Aktie beträgt 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 42,54 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Showa Chemical Industry-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage zur Bestimmung des aktuellen Trends genutzt werden. Der aktuelle Wert liegt bei 445,76 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 449 JPY (+0,73 Prozent Unterschied) liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (439,32 JPY) weist mit einem ähnlichen Niveau des letzten Schlusskurses (+2,2 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Showa Chemical Industry-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analyse von Showa Chemical Industry auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, und auch die Themen der Diskussionen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.