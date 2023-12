Showa Chemical Industry Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Showa Chemical Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 446,81 JPY für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 444 JPY, was einem Unterschied von -0,63 Prozent entspricht, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 439,26 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,08 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Showa Chemical Industry-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Showa Chemical Industry.

Die Anleger-Stimmung bei Showa Chemical Industry ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Showa Chemical Industry liegt bei 51,22, wodurch die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.