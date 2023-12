Showa Chemical Industry Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Showa Chemical Industry liegt der RSI-Wert derzeit bei 60,87, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder eine Über- noch Unterkauft-Situation vorliegt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Showa Chemical Industry mit 436 JPY um -0,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt -2,39 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Showa Chemical Industry wird als neutral eingeschätzt. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Showa Chemical Industry in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz für die Aktie der Showa Chemical Industry.