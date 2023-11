Shougang Fushan löst Jubelsturm aus!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf Shougang Fushan hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Shougang Fushan. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,46 HKD für den Schlusskurs der Shougang Fushan-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,82 HKD, was einem Unterschied von +14,63 Prozent entspricht, und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (2,61 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+8,05 Prozent), weshalb die Shougang Fushan-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Aktie insgesamt in der einfachen Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 14,96 Prozent liegt Shougang Fushan 9,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent besitzt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Shougang Fushan in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,33 Prozent, während diese im Durchschnitt um -2,3 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,63 Prozent im Branchenvergleich für Shougang Fushan. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 34,63 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,3 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.