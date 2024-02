Shougang Fushan Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Shougang Fushan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,56 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,02 HKD, was einem Unterschied von +17,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2,96 HKD in ähnlicher Höhe (+2,03 Prozent), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für die Shougang Fushan-Aktie gemessen, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 27,4 Prozent, was 34,96 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" übertrifft Shougang Fushan mit einer Rendite von 34,96 Prozent den Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit einer verstärkten Diskussion von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Shougang Fushan. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.