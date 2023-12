Shougang Fushan Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Shougang Fushan Aktie zeigt laut einer technischen Analyse einen Kurs von 2,67 HKD, der derzeit +1,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +8,1 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Zeitraum als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Shougang Fushan Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,33 Prozent erzielt, was 39,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,41 Prozent, während Shougang Fushan aktuell 39,74 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shougang Fushan derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 8,98 Prozentpunkten (14,96 % gegenüber 5,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.