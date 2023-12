Shougang Fushan Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Shougang Fushan-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,47 HKD, während der aktuelle Kurs bei 2,83 HKD liegt, was eine Abweichung von +14,57 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Kurs von 2,66 HKD eine positive Abweichung von +6,39 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Shougang Fushan als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,04, was insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 42,52 beträgt. Aufgrund dieses Maßstabs erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shougang Fushan zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 10, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,36 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Shougang Fushan in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann die Shougang Fushan-Aktie basierend auf den technischen und fundamentalen Analysen sowie der Anleger-Stimmung eine positive Gesamtbewertung erhalten.