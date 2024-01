Shougang Fushan Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse von Shougang Fushan-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,49 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,97 HKD liegt, was einer Abweichung von +19,28 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,75 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+8 Prozent). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Shougang Fushan eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über die Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Shougang Fushan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,45 Prozent erzielt, was 25,73 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,71 Prozent, und Shougang Fushan liegt aktuell 25,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.