Shougang Fushan Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in den analysierten Zeitraum eine positive Tendenz. Außerdem wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shougang Fushan diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shougang Fushan bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,01 im Bereich "Metalle und Bergbau" deutlich niedriger ist (ca. 81 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält daher auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Shougang Fushan eine Dividendenrendite von 12,42 Prozent auf, was 6,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 5 Prozent. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht als lukratives Investment betrachtet wird und auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Shougang Fushan mit einer Rendite von 43,25 Prozent mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu verzeichnet die "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,47 Prozent. Auch hier liegt Shougang Fushan mit 46,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

