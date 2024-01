Shougang Concord Grand Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Dividendenrendite der Capital Industrial Services-Aktie beträgt 2,29 Prozent, was 3,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +23,08 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +14,29 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt bekommt das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte die Capital Industrial Services-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,93 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +12,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Verbraucherfinanzierung"-Branche dar, die im Durchschnitt um -7,65 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,99 Prozent hatte, lag das Unternehmen 12,92 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Capital Industrial Services als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 2,86, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 34,57 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.