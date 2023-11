Shougang Concord Grand Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Aktie der Capital Industrial Services wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von 2,29 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,64 % in der Verbraucherfinanzierung. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 3,35 Prozentpunkte beträgt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Capital Industrial Services eine Performance von 19,95 %, während vergleichbare Aktien in der Verbraucherfinanzierungsbranche im Durchschnitt um -4,71 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,66 % im Branchenvergleich und führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf den Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 19,11, was 16 % unter dem Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung) von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine Bewertung als "Gut" in der Kategorie Fundamental erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Capital Industrial Services-Aktie zeigt einen Wert von 42,86 für den RSI7 und 52,17 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine gemischte Bewertung der Capital Industrial Services-Aktie, wobei die Dividende als "Schlecht" eingestuft wird, der Aktienkurs als "Gut" und die fundamentale Bewertung ebenfalls als "Gut", während der Relative Strength-Index eine "Neutral"-Empfehlung liefert. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.