Shougang Concord Grand Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Derzeit schüttet Capital Industrial Services niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Verbraucherfinanzierung. Der Unterschied beträgt 4,04 Prozentpunkte (1,94 % gegenüber 5,97 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Capital Industrial Services momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen ist die Bewertung des 25-Tage-RSI neutral, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Capital Industrial Services in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Capital Industrial Services wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Industrial Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,147 HKD) weicht somit um +13,08 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Capital Industrial Services-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.